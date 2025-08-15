「全国高校野球選手権・２回戦、東洋大姫路８−４花巻東」（１５日、甲子園球場）東洋大姫路の阪下漣投手（３年）が九回無死二塁で２番手のマウンドに上がり、場内の大歓声に迎えられた。８−４の九回、先発の木下が先頭に二塁打を浴びたところで阪下がマウンドへ。背番号１をつけて臨んだ今春センバツで右肘を故障して以来、初めて甲子園のマウンドに立った。阪下は最初の打者・山崎を１２８キロのスライダーで空振り三振