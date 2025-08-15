今年に入り、宇樹科技（UnitreeRobotics）の人型ロボットがたびたび話題となり、中国の人型ロボット産業は空前の注目を集めている。人民日報は先ごろ、浙江省杭州市の宇樹科技本社で創業者の王興興（ワン・シンシン）氏に単独インタビューを行った。人民日報が伝えた。「長い目で見れば、これは小さな種火に過ぎないかもしれない。インターネットの誕生当初と同じように」――宇樹科技創業者・王興興氏――中国中央テレビ（CCTV）