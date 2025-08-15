北京出入境辺防検査総所によると、北京空港の今年の入出境者数が8月13日までに延べ1300万人を突破し、前年比18．7％増となりました。このうち外国人の入出境者数は前年比約36％増で、全体の28．3％となる延べ367万7000人でした。 現在、中国は75カ国に対して一方的なビザ免除または相互ビザ免除を実施しており、トランジットビザ免除国は55カ国に拡大しています。外国人の訪中の利便性向上を図る一連の政策が効果を発揮し、外国