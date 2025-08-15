台湾発のティーカフェ「ゴンチャ」は、8月21日（木）から全国の店舗で期間限定メニュー「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を販売します。（画像提供：ゴンチャ）みずみずしいマスカットと芳醇なマンゴーの、ちょっと意外な組み合わせを実現した今回のデザートティー。ベースには、すっきりとした味わいが特徴の「阿里山ウーロンティー」を使用し、マスカット果汁入りのソースとゼリー、ダイス状にカットし