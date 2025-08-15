横浜F・マリノスが８月15日、サンディ・ウォルシュがタイの強豪ブリーラム・ユナイテッドに完全移籍すると発表した。ベルギー出身で30歳のインドネシア代表DFは、いずれもベルギーのヘンク、ズルテ・ワレヘム、メヘレンを経て、今年２月に横浜FMに加入。現在25試合を消化しているJ１で８試合に出場し、うち先発は５試合だった。 半年でマリノス、そして日本を離れるあたり、ウォルシュは次のようにコメントした。「横浜