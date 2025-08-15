ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと増田惠子（67）が13日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクリームシチューを並べた食卓の写真を披露した。【写真】「とっても美味しそう」ココナッツミルク缶で作ったクリームシチュー並ぶ食卓ショット増田は「一昨日の夜作っておいたココナッツミルク缶を使ったクリームシチュー 昨日のブランチで頂きました」「ココナッツミルクで作ると、もたれる事なく、とっても美味しいですよ