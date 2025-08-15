全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代官山のブルワリーレストラン『スプリングバレーブルワリー東京』です。店内醸造も注ぎ分けも楽しさいっぱいカウンターの奥にずらりと並んだタップに思わず喉が鳴った。ここはキリンビールによるクラフトビールブランドの旗艦店で、立ち上げの10年前からビールを飲む楽しさを発信し続けている。メニューにあるのは、7種類の定番に、