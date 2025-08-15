終戦から８０年となった１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。戦没者の遺族や各界の代表者ら約４５００人が参列し、先の大戦で犠牲となった約３１０万人を悼むとともに、戦後８０年続いた平和が今後も続くよう、不戦の誓いを新たにした。戦没者追悼式には天皇、皇后両陛下、石破首相、遺族らが参列し、午前１１時５１分から始まった。正午の時報に合わせ、参列者全員で１分間の黙とうを