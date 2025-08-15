15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤òÅé¤ß¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤ª¤è¤½3400¿Í¤¬»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¤ÏÀï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Î»²Îó¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£»²Îó¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ï98ºÐ¤ÎÄ¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¤Ç¡¢Ê¼»Î¤À¤Ã¤¿·»¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¡ÖÀï»þÃæÀ¸¤Þ¤ì