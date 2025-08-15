終戦の日の15日、日本保守党の百田尚樹代表が靖国神社を参拝した。【映像】百田代表の「お隣さん」は「舌鋒鋭い」立憲・小西議員！百田代表は記者たちの取材に対し、冒頭「やっぱり、戦後80年。日本のために、国に殉じると言いますか、国のために戦って命を亡くされた、英霊に手を合わせてきました」と述べた。玉串料は私費で奉納し、「日本保守党の代表」と記帳したという。これを受けてゆかいな議事録の“選挙大好き芸人”