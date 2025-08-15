ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1²¯3064Ëü±ß¤òµ­Ï¿¡£½»µïÈñ¤Î¹âÆ­¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ¿´5¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¡¢¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3LDK¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Êª·ï¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¤¬40Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ººÉô¤Ç¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀ¾²¬¿µ°ì»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅÔ»Ô¤ÎÂ¿ÍÍÀ­¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹