「オクラホマシティ−アルバカーキ」（１４日、オクラホマシティ）右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希投手が傘下３Ａオクラホマシティの先発で登板し、２回０／３を投げ６安打３失点だった。１四球で、奪三振はなかった。９７日ぶりの実戦登板は打者１３人に４１球を投げストライクが２５、ボールが１６だった。佐々木は初回、先頭に四球。二盗を許し無死二塁とすると、次打者の右