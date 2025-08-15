¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Í¤é¤¤¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ò°ú¤­µ¯¤³¤»¡×8·î15Æü¤Ç½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤¿¤Ó¡¢¿´¤¬ÄË¤à¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸¶Çú¤ò´Þ¤à¶õ½±¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¡£ÆüËÜ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¹ßÉú¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¼é¤é¤ì¤¿¤«¡£¤À¤¬¡¢²¾¤ËÆüËÜ¤ËÈó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ·³¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤òÌµº¹ÊÌ¤Ëå°ÝßÇú·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤·¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡ÄÀïÁè