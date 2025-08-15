2025年8月16日(土)から8月30日(土)までの週末、表参道ヒルズ本館地下3階スぺース オーにて、「OMOTESANDO CULTURE WEEKEND」が開催される。このイベントは、国内外のアーティストやショップ、メディアが一堂に会し、来場者とともに創り上げる3週連続のカルチャーイベントだ。表参道を訪れる感度の高い人が、アートやカルチャー、食を通じて人と出会い、新しい発見や体験ができる場となっている。【画像】8月28日(木)〜8月30日(土)