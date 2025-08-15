小泉進次郎氏（資料写真）小泉進次郎農相（衆院神奈川１１区）は「終戦の日」の１５日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。神奈川新聞社の取材に「（参拝は）毎年のこと。どの国であっても、国のために命をささげた方々に対する礼を忘れることはないという思いだ」と語った。昨年１０月の石破茂内閣発足後、閣僚の参拝が確認されたのは初めて。小泉氏は２００９年の初当選以来、例年８月１５日に参拝しており、環境相を務めて