漫画原作を基に、これまでTVドラマやアニメーション、映画版などが製作され、不気味で残忍なゴシック風の一家の日常を描いてきた、『アダムス・ファミリー』。Netflixのドラマシリーズ『ウェンズデー』は、特殊能力や変わった特徴を持つことで、社会から“のけ者”にされる子どもたちを集めた学園を舞台に、アダムス・ファミリーの家族の一員である、おさげ髪の少女ウェンズデーを主人公に