²¬»³¸©Ä£ ²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»180¹æ¤Î°æÁÒ¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê¿·¸«»Ô¡Ë¤ÇÆ»Ï©¤ÎÊÞÁõ¤Î°ìÉô¤¬ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢13Æü¸á¸å8»þ¤«¤éÁ´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¦²óÏ©¤ÏµìÆ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Éý°÷¤¬¶¹¤¯ÂÐ¸þ¤¬º¤Æñ¤Ê¤¿¤á¡¢Âç·¿¼Ö¤ÏÄÌ¹Ô¶Ø»ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¼Ö¤Î¤¦²óÏ©¤È¤·¤Æ¡¢¹âÎÂ»Ô¤«¤é¹ñÆ»313¹æ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¸©Æ»33¹æ¡Ê¿·¸«Àî¾åÀþ¡Ë¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿·¸«ÊýÌÌ¤ËÈ´¤±¤ë¥ëー¥È¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£