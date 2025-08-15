±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥­Àï¡Ê¥í¥Ã¥­¡¼¥º»±²¼¡Ë¤ËÄ´À°ÅÐÈÄ¡£¸Î¾ã¸å½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿152ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë2²ó3Ê¬¤Î0¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ1»Íµå¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥­¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¥í¡¼¥ÆÉüµ¢¤¬À¸¤à²Ð¼ï¡ÄÃÆ¤­½Ð