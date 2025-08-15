１３日、展覧会の石油・天然ガス生産エリアで模型を見る来場者。（カラマイ＝新華社記者／顧莘）【新華社カラマイ8月15日】中国新疆ウイグル自治区克拉瑪依（カラマイ）市で13〜15日、第7回中国（カラマイ）国際石油天然ガス・石油化学技術設備展覧会が開催された。「新駆動・新製造・新機能」をテーマに、天然ガスと化学工業、新エネルギーと新素材、スマート計算力と技術革新、サービス貿易、国際協力など特色ある展示エ