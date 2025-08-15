予想上回るGDP受け日銀利上げ前倒し観測高まる円全面高、ドル円147.20円 円全面高、ドル円は147.20円付近まで下げを拡大。 きょう発表された日本の第2四半期GDP（速報）は予想上回る好結果となった。年率換算+1.0%と市場予想の+0.4%を大きく上回った、前回値が-0.2%から+0.6%に上方修正されたことにより5期連続プラスとなった。トランプ関税政策の影響は限定的にとどまっているようだ。 先日のベッセント米財務長官の発