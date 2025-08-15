アジア株上海株は上げ幅やや拡大、支援策期待の買い中国7月統計は総じて弱い 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 25307.49（-211.83-0.83%） 中国上海総合指数 3678.91（+12.53+0.34%） 台湾加権指数 24209.65（-28.45-0.12%） 韓国総合株価指数 3225.66（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8898.70（+24.94+0.28%） アジア株はまちまち、米大幅利下げ期待は後退も9月25bp利下げは確実との