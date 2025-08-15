お盆休みに義実家に帰省したのに、奥さんを残して旦那さんだけ出かけてしまうこともあるようです。中には元カノと会っている旦那さんもいるようで？今回は、そんな旦那さんに現実を教えてあげたエピソードをご紹介します。同窓会に行くと言って…「お盆休みに義実家に帰省したときのこと。急に夫が中学の同窓会に参加すると言い出し、私と子どもを置いて出ていきました。慣れない義実家に一人残されるなんて……とモヤモヤしてい