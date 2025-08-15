臨時特急「豊肥本線かわせみ やませみ」（写真：JR九州）JR九州・JR西日本・京都鉄道博物館は15日、開催中の「熊本デスティネーションキャンペーン2026・プレキャンペーン」にあわせ、特急「かわせみ やませみ」の京都鉄博特別展示を実施すると発表しました。あわせて同車両を使用し、九州と広島を結ぶ特別ツアーも企画されています。ファン必見！「かわせみ やませみ」が京都鉄道博物館に人吉・球磨の自然をテーマにした人気のＤ