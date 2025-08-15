ベルギー2部ロンメル斉藤光毅、バーミンガム移籍なら日本人カルテット形成イングランド・チャンピオンシップ（2部相当）のバーミンガムが、ベルギー2部ロンメルSKのMF斉藤光毅の獲得に乗り出しているという。パリ五輪では10番も務めた24歳。去就に注目が集まっている。英紙「デイリー・テレグラフ」のマイク・マクグレイス記者は「X」に「バーミンガムは斉藤光毅の獲得を目指すクラブの1つだ。500万ポンド（約10億円）が見込ま