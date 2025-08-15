テレビ東京のスポーツニュースサイト「テレ東スポーツ」公式YouTubeが、2025年8月12日に動画を更新。同局の長部稀（おさべ・まれ）アナウンサー（26）が、フィジークの大会に初挑戦する模様を公開した。「めっちゃ仕上がってる！」長部アナは、24年12月にフィジークの大会出場を決意。その時は普通体型に見え、特に筋肉が目立つ様子もない。その後8か月間のトレーニングに励み、大会に向けてポージングの練習も行った。ボディビル