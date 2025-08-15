島崎遥香が主演を務め、ISSEIが共演するドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビ／毎週木曜24時58分）より、第4話の新規場面写真と、原作者・ヤチナツ書き下ろしイラスト5点が到着した。【写真】乙葉（島崎遥香）が一人暮らしを始め、アパレル会社に転職！第4話場面写真ギャラリー本作は、“恋愛することが普通じゃない”という独自の世界観で描かれるヤチナツの同名漫画を実写ドラマ化。恋愛がない世界