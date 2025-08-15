男子バスケット韓国代表が「万里の長城」中国に阻まれ、２０２５国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）アジアカップ準決勝進出を逃した。ＦＩＢＡランキング５３位の韓国は１４日（日本時間）、サウジアラビアのジッダで行われた準々決勝で強豪の中国（３０位）に７１−７９で敗れた。これで韓国は前大会（２０２２年）に続いて２大会連続の準々決勝敗退となった。２０１７年大会の３位が最近の韓国の最も良い成績だ。また韓国は２