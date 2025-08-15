½ÉÇñ»ÜÀß¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë °¦¸¤¤È½ÉÇñ¤Ç¤­¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¥ô¥£¥éÆü¸÷¡¾Private DogResorts-¡×¤¬8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£´ØÅìºÇÂçµé¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤òÊ»Àß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ Ìó73㎡¤ÎµÒ¼¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌó650～1,000㎡¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤òÀß¤±¤ë¤Û¤«¡¢È¾²°³°¥¿¥¤¥×¤Î60㎡¤Î¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤â³Æ¥ô¥£¥é¤ËÊ»ÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£ ÆÊÌÚ¥¨¥ê¥¢¤Î½Ü¤Î¿©ºà