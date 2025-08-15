松下洸平が、8月25日発売の男性ファッション誌「UOMO」10月号（集英社）の表紙に登場。スペイン5都市をめぐりながら、ファッション、食、インタビューを掲載した充実の特集「松下洸平、はじめてのスペイン」を届ける。【写真】松下洸平、『放課後カルテ2025秋』クランクイン！久々の役にスタート時は不安も「もう『完全牧野』です！」同誌で連載「松下洸平 First Light」をもつ松下。毎月、松下の「はじめて」の経験をリポー