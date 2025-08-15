今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第20週「見上げてごらん夜の星を」（第100回）が15日に放送され、八木（妻夫木聡）と蘭子（河合優実）が初対面。ネット上には「何か展開ありそう」「おっ？八木蘭子ルート？？」「今後が気になる…」といった声が集まった。【写真】八木（妻夫木聡）の雑貨店で働くのぶ（今田美桜）のぶ（今田）は生活のために、嵩（北村匠海）には内緒で八