指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥの新曲「君を見かけた」（２７日配信）のミュージックビデオ（ＭＶ）が１４日、グループの公式ユーチューブチャンネルで公開された。指原がプロデュースを手がける＝ＬＯＶＥ、≠ＭＥ、≒ＪＯＹそれぞれ３グループが２０２５年夏のスペシャルソングを８月に順次配信リリースすることが先日発表され、先んじて８月１０日に＝ＬＯＶＥの新曲「内緒バナシ」のＭＶが公開されていた