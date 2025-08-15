Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』でカップル成立した中井大（ダイ）が、パートナーの中西瞬（シュン）との同棲生活の悩みを赤裸々に打ち明けた。【映像】ダイシュンのラブラブ2ショット＆シュンからのメッセージ8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにダイが登場した