15日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数286、値下がり銘柄数288と、売り買いが拮抗した。 個別ではソラコム、アクセルスペースホールディングス、ビーマップ、ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐ、ＡｅｒｏＥｄｇｅなど6銘柄がストップ高。イオレ、ウェルネス・コミュニケーションズ、ＦＦＲＩセキュリティ、データセクション、バーチャレクス・ホールディングスなど8銘柄