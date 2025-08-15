国際競馬統括機関連盟（ＩＦＨＡ）は８月１５日までに、最新の「ロンジンワールドベストレースホースランキング」を発表した。２０２５年１月１日から８月１０日までに実施された世界の主要レースが対象で、掲載されたレーティング１２０以上の３７頭が掲載。日本調教馬は８頭が掲載された。ランキングの上位に前回からの変動はなく、今年のサウジＣ・Ｇ１覇者フォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティ