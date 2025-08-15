15ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð 70691-4.7 31760 £². Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 12005 -37.88541 £³. ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë7933-0.1 37650 £´. Æü·Ð¥Ù¥¢£²7148 -19.3 209.7