◇第107回全国高校野球選手権第10日2回戦東洋大姫路―花巻東（2025年8月15日甲子園）東洋大姫路（兵庫）の最速147キロ右腕・阪下漣（3年）が聖地で復活登板を果たした。8―4の9回、先発の木下鷹大（3年）が先頭打者に二塁打を許した時点で、マウンドに上がった。9番・山崎力（3年）をスライダーで見逃し三振に仕留めると、続く1番打者は139キロ直球で空振り三振。最後は2番打者をこの日最速の143キロ直球で遊ゴロに打