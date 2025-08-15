音楽プロデューサー・つんく♂（56）が15日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。14日をもって芸能界を引退した「モーニング娘。」の元リーダーの道重さゆみさん（36）をねぎらった。「36歳・道重さゆみ、惜しまれながら引退モー娘。加入から8243日…貫いた“劣化しないアイドル”」と題した記事を引用。「そして、作品は完成した。本当にお疲れ様でした。Mahalo nui loa.」とつづった。「Mahalonuiloa」はハワイ語でど