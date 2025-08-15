この先1週間も九州から関東は晴れて、猛暑が続くでしょう。名古屋市は37℃と体温並みの暑さの日が多くなりそうです。東京都心も猛暑日(最高気温35℃以上)となる日があるでしょう。8月下旬も厳しい残暑が続きそうです。来週も九州〜関東は強い日差し東北や北海道はたびたび雨この先1週間は、西日本や東日本は太平洋高気圧に覆われるでしょう。九州から関東はおおむね晴れる見込みです。ただ、午後は急な雷雨にご注意ください。北