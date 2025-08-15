¡Ò¡Ò¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ó¤¦¤Ä¤í¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦Æþ¤ìËÏ¤Î½÷À­´µ¼Ô¡¢¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿¼ó¤ËÊñÂÓ¤ò´¬¤«¤ì¤ë½÷À­¤Î¤Ë¤é¤ß¤Ä¤±¤ëÌÜÀþ¡Ä¥«¥é¡¼²½¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡È²­ÆìÀï¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¡Ó¤«¤éÂ³¤¯80Ç¯Á°¤Î8·î14Æü¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ý¥Ä¥À¥àÀë¸À¤ò¼õÂú¤·¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤¬½ª·ë¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²­Æì¤À¤±¤Ï15Æü°Ê¹ß¤âÀïÆ®¾õÂÖ¤¬Â³¤­¡¢Àµ¼°¤Ë¹ßÉúÄ´°õ¼°¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï9·î7Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å27Ç¯¤Î´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅý¼£²¼¤ËÃÖ¤«¤ìÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ú