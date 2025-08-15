不朽の名作「ジュラシック」シリーズの新たな章の幕開けとなる『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が、現在大ヒット上映中です。オープニング興行収入が11.32億円を記録、4日間では早くも15.36億円を突破するなど、2025年公開洋画では最速の10億突破作品となっています。1993年、巨匠スティーヴン・スピルバーグによって誕生した『ジュラシック・パーク』は、それまで誰も見たことがない恐竜たちのリアルでスリリングな映像に