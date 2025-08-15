¢£MLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º 3¡Ý2 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¡Ê27¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ÂÇ¼Ô1¿Í¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÍÞ¤¨¡¢¤ï¤º¤«4µå¤ÇÂÔË¾¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£1ÂÐ2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º2ÈÖ¼ê¤Î±¦ÏÓJ.¥é¥È¥ì¥Ã¥¸¤¬2¥¢¥¦¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢23Ç¯¤ÎWBC¤Ë¤âÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿T.¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤¬Æ°¤­¾®³Þ¸¶¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£2»à°ìÎÝ¤Î