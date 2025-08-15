石破首相が“続投”に意欲を示している中、日本は国際社会の中でどのようなかじ取りをすべきなのか。国際基督教大学 政治学・国際関係学教授、スティーブン・R・ナギさんは「石破氏が絶対にやってはいけないのは、安倍晋三氏以降6人の首相による短命政権で日本の国際的地位を著しく低下させた2006〜12年の二の舞を演じることだ」という――。■2006〜12年の6人首相による「回転寿司」政権を繰り返すな石破茂首相の「続投宣言」によ