とちぎテレビ かつて宇都宮から遠い南洋の島に出兵した兵士たちがいました。 彼らがたどり着いたのは、日本から南に約３，２００キロ離れた島国パラオの南端にあるアンガウル島。太平洋戦争の末期、し烈な戦場となったこの島には現在も戦いの爪痕が残されています。 とちぎテレビでは日本のテレビ局として初めてアンガウル島を取材しました。 この島で何があったのか、当時の記憶をたどります。 今から１１７年前の１９