【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１４日、ウクライナ情勢を巡って１５日に行うロシアのプーチン大統領との会談で、和平の見返りとして経済分野を絡めた取引を検討していると示唆した。英紙デイリー・テレグラフ（電子版）によると、米アラスカ州の資源開発を露側に認める案などが浮上しているという。トランプ氏は米ＦＯＸニュースのラジオ番組で、交渉材料として露側に経済的なメリットを与えるかどうかを問わ