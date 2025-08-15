【御坂美琴 漢服Ver.】 発売日：7月上旬 参考価格：31,790円 セール価格：24,988円 楽天ブックスは、プライム1スタジオから発売中のフィギュア「PRISMA WING 御坂美琴 漢服Ver.」を参考価格から21％オフの24,988円で販売している。 本商品は、TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」より「常盤台の超電磁砲（レールガン)」の異名を持つ主人公・御坂美琴