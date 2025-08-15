¡Ú½ñÉ¾¡Û¡Ø¥Ñ¥Ñ¥¤¥¢¤«¤é¿ÍÀ¸¡Ù¡¿²Æ°æ¤¤¤Ä¤­¡¦Ãø¡¿¾®³Ø´Û¡¿1870±ß¡ÚÉ¾¼Ô¡ÛÄÅÂ¼µ­µ×»Ò¡Ê¤Ä¤à¤é¡¦¤­¤¯¤³¡Ë¡¿¾®Àâ²È¡£1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2009Ç¯¡Ø¥Ý¥È¥¹¥é¥¤¥à¤Î½®¡Ù¤Ç³©Àî¾Þ¡¢2013Ç¯¡Øµë¿åÅã¤Èµµ¡Ù¤ÇÀîÃ¼¹¯À®Ê¸³Ø¾Þ¡¢2017Ç¯¡ØÉâÍ·Îî¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ù¤Ç»ç¼°ÉôÊ¸³Ø¾Þ¡¢2023Ç¯¡Ø¿å¼Ö¾®²°¤Î¥Í¥Í¡Ù¤ÇÃ«ºê½á°ìÏº¾Þ¤Û¤«¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë²Æ°æ¤µ¤ó¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¸ì¤ê¸ý¤Î°ìºý¤À¡£Ê¸¾Ï¤ÈÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Ê¤°ÉôÊ¬¤ËÇÐ¶ç¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³