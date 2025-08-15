俳優の宮原華音（29）が着物姿でほほえむ最新ショットを公開し、「お綺麗ですな!!」「マジで可愛い〜！」など、様々な反響が寄せられている。【映像】宮原華音、着物姿（複数カット）&水着ハイキック15歳の時に当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれデビューした宮原。その後はテレビ朝日系の特撮ドラマ『仮面ライダーガッチャード』などに出演し、2025年3月には主演を務めた忍者アクション時代劇が配信されるなど