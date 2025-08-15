¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿7·î¤Î¾ÃÈñÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹¾®ÇäÇä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç3.7¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£¿­¤ÓÎ¨¤Ï6·î¤è¤ê1.1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÆß²½¤·¤¿¡£