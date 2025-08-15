グラビアアイドルからセクシー女優に転身した瀬戸環奈（21）が衣装を大胆にはだけさせたセクシーショットを披露し、「めっちゃ妖艶だねぇ！」「これまた刺激の強いもんを…」など、絶賛の声が寄せられている。【映像】瀬戸環奈、大胆衣装のセクシーショット＆ビキニ姿身長170cm、バスト101、ウエスト59、ヒップ91という抜群のプロポーションを生かし、2024年10月7日にグラビアデビューを果たした瀬戸。それから約3カ月後の2025