2019年に「老後2,000万円問題」が話題になったこともあり、老後に向けた準備に励んでいる人は多いでしょう。しかし、たとえ金銭面で万全の備えができたとしても、“意外な悩み”に直面するケースも少なくありません。そこで今回、安泰の老後が確定しているにもかかわらず「後悔している」と漏らす66歳の女性の事例から、豊かな老後を送るための秘訣をみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。分譲マンションにひとり暮らし…66